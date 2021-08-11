Чемпионский бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127

Чемпионский бой между Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым возглавит кард турнира ACA 127, который состоится 28 августа в Краснодаре. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
«После того, как было принято решение о переносе противостояния Хасбулаев — Кишев в связи с травмой Хасбулаева на московский турнир 5 ноября, долгожданный бой Керефов — Албасханов стал главным событием ACA 127. Азамату Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе против Расула Албасханова. Посмотрим, удержит ли чемпион, за плечами которого 14 побед и ни одного поражения, в очередной раз титул и хватит ли мастерства и дерзости у Албасханова, чтоб свергнуть Керефова. Турнир пройдет в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холл». Но в связи с действующими в регионе ограничениями, всего на мероприятие будет допущено 500 человек», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.
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