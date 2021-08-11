Анонсирован следующий бой Сергея Павловича в UFC

Российский боец UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович проведёт свой следующий поединок 4 сентября на турнире UFC Vegas 36. Противником россиянина станет Том Аспинэлл, об этом сообщил официальный «инстаграм» организации в России.
«Сергей Павлович возвращается в октагон! 4 сентября на UFC Vegas 36 Сергей разделит октагон с Томом Аспинэллом» — подписан плакат с анонсом боя.
Сергей Павлович дебютировал в UFC 24 ноября 2018 года, проиграв нокаутом Алистару Овериму. Это поражение стало для Павловича первым и единственным на данный момент в профессиональной карьере. После боя с Оверимом Павлович дважды выходил в октагон, и оба поединка закончились нокаутом в первом раунде в пользу Павловича. Сначала Сергей победил Марсело Голма, а затем Мориса Грина. Павлович не выходил в клетку с октября 2019 года.
Летом 2020 года 29-летний Павлович должен был драться с французом Сирилем Ганом, однако поединок не состоялся, поскольку россиянин получил травму связок колена и перенёс операцию.
Том Аспинэлл за свою карьеру провёл 12 боев, в которых одержал десять побед. В феврале этого года англичанин победил Андрея Орловского.
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