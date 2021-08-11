Артём Тарасов: контракт на бой с Александром Емельяненко не подписан
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Известный блогер и спортсмен Артём Тарасов опроверг слухи о его скором поединке с Александром Емельяненко.
«Могу вам сказать, что контракт на бой с Александром Емельяненко не подписан, контракт на бой с регбистом также не подписан. 13 августа, в пятницу, я буду драться с Тайсоном Дижоном», — рассказал Тарасов в «инстаграме» своего промоутера Владимира Хрюнова.
Ранее появилась информация, что российский боец Александр Емельяненко проведёт следующий бой с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок по правилам бокса в ММА-перчатках должен был пройти в рамках организации «Наше дело».
В своём последнем бою Артём Тарасов проиграл стронгмену Михаилу Кокляеву. Поединок продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи отдали Кокляеву победу.
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