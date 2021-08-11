Хавьер Мендес рассказал, в чём Хабиб уступает Махачеву

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал в чём Хабиб уступает Исламу Махачеву.



«У Ислама есть то, в чём Хабиб никогда не был хорош, — это броски, в том числе из дзюдо, и подсечки ногами. Не подумайте, Хабиб умеет делать это, но не на уровне Ислама. В бою с этим парнем вы не понимаете, как оказываетесь в воздухе.



Хабиб стал устойчивей в спаррингах с ним, потому что Ислам постоянно подбивал его. Хабиб даже завёл себе наколенники, поскольку я не позволяю парням падать вот так без них», — цитирует Мендеса BJPenn.



Следующий бой Махачев проведёт с Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби.



Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».