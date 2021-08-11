Андерсон Силва проведёт боксёрский поединок с Тито Ортисом

Экс-чемпион UFC в среднем весе, Андерсон Силва, вернётся в ринг 11 сентября под баннером Triller Fight Club, а его соперником станет бывший обладатель титула UFC в полутяжелой весовой категории Тито Ортис. Бой по правилам профессионального бокса рассчитан на восемь раундов и будет проводиться в перчатках по 10 унций, об этом сообщил бразильский журналист Гильерме Крус.
46-летний Тито Ортис последний из своих поединков провёл на турнире Combate Americas 51, победив Альберто Эль Патрона в главном событии вечера.
46-летний Силва перед уходом из UFC потерпел пять поражений в шести боях. Несмотря на солидный возраст, бразилец пока не планирует окончательно завершать карьеру.
Ранее сообщалось, что Силва должен был провести боксёрский бой с Логаном Полом 19 сентября.
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