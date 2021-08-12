Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко оценил шансы Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.



«У Усика очень хорошие шансы, но бой в любом случае будет непростым, потому что Джошуа — сильный боец. Любительский опыт поможет Энтони. Это будет интересный бой, очень интересный.

Джошуа сильнее и больше? Но Александр намного быстрее. Это будет битва разных стилей» — цитирует Ломаченко Sky Sports.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.



Напомним, Усик проведёт бой с Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне.