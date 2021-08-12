«Еда детства моего». Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал свой завтрак

32-летний бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях опубликовал фото своего завтрака.
«Чай, хлеб и овечий сыр — собственного производства. Отдыхаю короче, прошу по пустякам не отвлекать. Еда детства моего», — гласит пост Хабиба в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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