Коллекционная карточка Макгрегора была продана за $ 27 тыс.

Карточка бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из серии UFC Gold Prism была продана с аукциона, сообщает ESPN. Карточку продали за рекордные $ 27 060.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор в этот момент сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.