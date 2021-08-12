Дэвид Хэй вернётся на ринг после трёхлетнего перерыва

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй вернётся на ринг 11 сентября, сообщает Sky Sports. Соперником Хэя станет британский боксёр Джо Фурнье. Этот поединок станет для Хэя первым за три последних года — в 2018 году он объявил о завершении карьеры после двух досрочных поражений от Тони Беллью. В прошлом Хэй побеждал Николая Валуева, Джона Руиса, Дерека Чисору и других топ-боксёров. Сейчас он владеет собственной промоутерской компанией.



Поединок между Хэем и Фурнье пройдёт в формате восемь раундов по три минуты.



Главным событием вечера бокса 11 сентября, который пройдёт в США, станет поединок экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойи против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.



Как сообщается, бой между Хэем и Фурнье будет официальным, а не выставочным.