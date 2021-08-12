Кормье — Конору: беспокойся о тех, кто избивает тебя каждый раз, когда ты входишь в клетку

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье ответил на оскорбления со стороны другого экс-чемпиона лиги Конора Макгрегора.

«Я работаю в ESPN. У нас есть отдел, который может достать каждый из ударов, полученных Конором.

Макгрегор, послушай меня, приятель. Не беспокойся обо мне. Перестань беспокоиться о Даниэле Кормье. О том, что я говорю, как одеваюсь и выгляжу. Не делай этого. Лучше беспокойся о тех, кто избивает тебя каждый раз, когда ты входишь в клетку.



Я не тот, о ком нужно волноваться. Я на пенсии и живу лучшей жизнью. Тебе стоит побеспокоиться о том, чтобы попытаться победить парней, с которыми ты сражаешься. Уйди из Интернета и начни жить реальной жизнью», — приводит слова Кормье BJPenn.