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Джон Джонс вернулся к тренировкам

Джон Джонс вернулся к тренировкам
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернулся к тренировкам. Фотографии с тренировочных занятий он опубликовал в своём «инстаграме».

«Мы то, что мы делаем. Поэтому мастерство – это не действие, а привычка. Найдите свою страсть и добейтесь успеха со всем, что у вас есть», — подписал фотографию Джон Джонс, процитировав американского писателя, историка и философа Уильяма Дюранта.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Джона Джонса.

Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. При этом с тех пор американский боец так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

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