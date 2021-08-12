Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернулся к тренировкам. Фотографии с тренировочных занятий он опубликовал в своём «инстаграме».



«Мы то, что мы делаем. Поэтому мастерство – это не действие, а привычка. Найдите свою страсть и добейтесь успеха со всем, что у вас есть», — подписал фотографию Джон Джонс, процитировав американского писателя, историка и философа Уильяма Дюранта.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Джона Джонса.

Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. При этом с тех пор американский боец так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.