Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спенс показал фото после срочной операции на глазу

Спенс показал фото после срочной операции на глазу
Комментарии

Чемпион по версиям WBC и IBF Эррол Спенс опубликовал новую фотографию в «Инстаграме». На фото предстал Спенс с повязкой на глазу. Эрролу пришлось перенести операцию из-за разрыва сетчатки левого глаза.

«Срочная операция прошла отлично. Спасибо вам за ваши пожелания и молитвы. Я вернусь очень быстро. Я смотрю на эту ситуацию так, что всё могло быть хуже. Но я смогу увидеть, как растут мои дети. Это самое главное. Я говорил врачу и просил разрешить мне провести бой с Пакьяо, после чего я сделаю операцию. Но доктор не пошёл на это», — написал Спенс в своём «инстаграме».

Напомним, бой Спенса и Пакьяо должен был состояться 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года, когда он по очкам победил Кита Турмана. Спенс последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей одержал победу в поединке с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021