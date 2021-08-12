Спенс показал фото после срочной операции на глазу

Чемпион по версиям WBC и IBF Эррол Спенс опубликовал новую фотографию в «Инстаграме». На фото предстал Спенс с повязкой на глазу. Эрролу пришлось перенести операцию из-за разрыва сетчатки левого глаза.
«Срочная операция прошла отлично. Спасибо вам за ваши пожелания и молитвы. Я вернусь очень быстро. Я смотрю на эту ситуацию так, что всё могло быть хуже. Но я смогу увидеть, как растут мои дети. Это самое главное. Я говорил врачу и просил разрешить мне провести бой с Пакьяо, после чего я сделаю операцию. Но доктор не пошёл на это», — написал Спенс в своём «инстаграме».
Напомним, бой Спенса и Пакьяо должен был состояться 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года, когда он по очкам победил Кита Турмана. Спенс последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей одержал победу в поединке с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.
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