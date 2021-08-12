А. Емельяненко ведёт переговоры с Bellator, чтобы выступить на одном турнире с Фёдором
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что в настоящее время пытается договориться с руководством Bellator о выступлении на турнире организации, который пройдёт 23 октября в Москве. В его главном событии бой проведёт старший брат Александра, Фёдор.
«Слышал ли я о выступлении Фёдора 23 октября? Слышал, но так как в Америку я невъездной, а турнир будет проводиться в России, сказал своему менеджеру, чтобы он вышел на Bellator и предложил, чтобы я выступил на этом же турнире, в этом же карде. Сейчас идут переговоры. Если не получится, то у меня есть с кем драться — полно предложений, будет видно», — сказал Александр в интервью на канале Святослава Коваленко в YouTube.
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