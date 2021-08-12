Александр Емельяненко ответил хейтерам цитатой министра иностранных дел России Лаврова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил недоброжелателям, процитировав фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которую тот произнёс в разговоре с британским коллегой Дэвидом Милибэндом в 2008 году.
«Кто вы такие, чтобы нотации мне читать?!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Следующим соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело».
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