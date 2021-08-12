Биспинг предсказал победителя матча-реванша Ян — Стерлинг

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о фаворите матча-реванша между бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном и обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом.
«Послушайте, Жозе Альдо вернулся, ему 34 года и он одержим желанием стать чемпионом в лёгком весе, он сам об этом говорит. Единственная проблема, как мы знаем, заключается в том, что чемпионом является Альджэмейн, и он будет драться с Петром Яном.
Признаю, что мне нравится Альджэмейн, но я думаю, что победу в этом поединке одержит Пётр Ян. Конечно, нельзя говорить об этом с уверенностью, но, скорее всего, победит Ян. А это означает, что Альдо придётся пройти Яна, чтобы стать чемпионом. Но мы же помним, что было в их первом поединке на «Бойцовском острове», — сказал Биспинг на канале BT Sport в YouTube.
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