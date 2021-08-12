«Иногда так хочется вернуться в детство!» Волков показал места, где учился и вырос

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, разместил новые фотографии в своём «инстаграме». Александр показал знаковые для себя места, где учился и вырос.



«Прогулялся по местам, где учился и вырос! С 8-го класса я поступил в Лицей N⁰1525 на Воробьёвых Горах в физ-мат класс. В то время он располагался в Московском Дворце пионеров.



И хоть я сейчас и живу неподалёку и каждый день тут проезжаю, всё равно знакомые места навеяли массу приятных воспоминаний. Иногда так хочется вернуться в детство!» — подписал Волков фотографии.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Ранее Волков поделился видеозаписью со своей тренировки.