«Иногда так хочется вернуться в детство!» Волков показал места, где учился и вырос
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, разместил новые фотографии в своём «инстаграме». Александр показал знаковые для себя места, где учился и вырос.
«Прогулялся по местам, где учился и вырос! С 8-го класса я поступил в Лицей N⁰1525 на Воробьёвых Горах в физ-мат класс. В то время он располагался в Московском Дворце пионеров.
И хоть я сейчас и живу неподалёку и каждый день тут проезжаю, всё равно знакомые места навеяли массу приятных воспоминаний. Иногда так хочется вернуться в детство!» — подписал Волков фотографии.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Ранее Волков поделился видеозаписью со своей тренировки.
Комментарии
- 12 августа 2021
-
23:17
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:43
-
18:28
-
16:53
-
15:41
-
14:55
-
13:50
-
12:53
-
11:33
-
10:48
-
09:58
-
07:58
-
00:41
- 11 августа 2021
-
23:38
-
22:41
-
21:32
-
20:35
-
20:01
-
18:32
-
17:35
-
16:46
-
15:52
-
14:51
-
12:20
-
11:49
-
10:38
-
09:34
-
00:12
- 10 августа 2021
-
23:53
-
23:15
-
21:43
-
20:34
Партнерский контент