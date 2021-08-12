Стали известны результаты взвешивания участников турнира Bellator 264

Состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам Bellator 264. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь на 14 августа в Анкасвилле (США). В его главном событии выступит чемпион лиги в среднем весе, экс-боец UFC Гегард Мусаси и Джон Сэлтер.



Результаты взвешивания всех участников Bellator 264.

Основной кард:

Гегард Мусаси (83,91 кг) – Джон Сэлтер (83,91 кг)

Сабах Хомаси (77,56) – Андрей Корешков (77,45)

Магомед Магомедов (61,58) – Рофеон Стотс (61,69)

Эверетт Камминс (116,57) – Дэвион Франклин (119,75)

Хаджимурат Бестаев (83,91) – Тай Гвердер (83,91)

Предварительный кард:

Роберта Самад (66,22) – Пэм Соренсон (66,11)

Джастин Монтальво (70,65) – Кендли Сент-Луис (73,71)

Джеффри Глосснер (64,41) – Себастьян Руис (64,29)

Джонатан Макнил (88,45) – Орландо Мендоса (88)