Александр Емельяненко объяснил, почему не дерётся на голых кулаках

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему не планирует проводить бои на голых кулаках.

«Слышал про бои на голых кулаках. Интересно, но такой, очень травмоопасный вид спорта. На самом деле в накладке удар получается сильнее. На голых кулаках он просто травматичен. Я после каждого боя себе руки разбиваю: не здороваюсь за руку, не могу их даже сгибать — сильно болят пальцы. Когда полностью закрываются, начинаешь бить, куда попадёшь. Я бью за руки, стараюсь сделать так, чтобы их раздвинули, а потом начать работать в подбородок.



Это я говорю о бое в накладках. А на голых кулаках я просто поломал бы себе руки и потом долго их залечивал. Сейчас у меня намечено много выступлений, но вот на голых кулаках нет, потому что могу травмировать руки», — сказал Александр в интервью на канале Святослава Коваленко в YouTube.