Кокер объяснил, почему Емельяненко выбрал в соперники Джонсона

Президент Bellator Скотт Кокер объяснил, почему Фёдор Емельяненко выбрал для следующего боя в соперники Тимоти Джонсона.



«Мы обсуждали многие имена, и Фёдор действительно размышлял над ними. Когда он приехал на бой Валентина Молдавского, он сказал мне, что если Молдавский проиграет, то он хочет подраться с Тимоти Джонсоном. Думаю, он был сосредоточен на бое с кем-то, кто находится высоко в рейтинге.



На мой взгляд, Фёдор полностью заслуживает того, чтобы выбирать себе соперников для последних двух боёв. Он величайший тяжеловес всех времён. Он много сделал для ММА.



Тимоти Джонсон силён. Он победил Чейка Конго, нокаутировал Тайрелла Форчуна, прошёл пять раундов в поединке с Валентином Молдавским, самым опасным парнем дивизиона. Думаю, он хочет подраться за пояс — в этом его цель», — приводит слова Кокера MMAJunkie.