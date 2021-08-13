Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон продолжает готовиться к следующему бою

Майк Тайсон продолжает готовиться к следующему бою
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон продолжает подготовку к следующему поединку. В своём «инстаграме» Тайсон опубликовал видео с ударной тренировки.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Майка Тайсона.

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

На счету 54-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Дата следующего боя Майка Тайсона и имя соперника пока не называются. Ожидалось, что он может вернуться в ринг в сентябре 2021 года.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021