Майк Тайсон продолжает готовиться к следующему бою

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон продолжает подготовку к следующему поединку. В своём «инстаграме» Тайсон опубликовал видео с ударной тренировки.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Майка Тайсона.

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.



На счету 54-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.



Дата следующего боя Майка Тайсона и имя соперника пока не называются. Ожидалось, что он может вернуться в ринг в сентябре 2021 года.