Майк Тайсон продолжает готовиться к следующему бою

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон продолжает подготовку к следующему поединку. В своём «инстаграме» Тайсон опубликовал видео с ударной тренировки.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Майка Тайсона.
Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.
На счету 54-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Дата следующего боя Майка Тайсона и имя соперника пока не называются. Ожидалось, что он может вернуться в ринг в сентябре 2021 года.
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