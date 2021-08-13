Иван Редкач рассказал о впечатлениях от спаррингов с Мэнни Пакьяо

Украинский боксёр Иван Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.



«Пакьяо — очень мощный и быстрый парень. Мой прогноз на бой Пакьяо и Угаса? Это хороший поединок. Они оба чемпионы. Отличный бой. В спаррингах Пакьяо мощный и молниеносный, он быстро двигается. У него хорошая защита. Сегодня Мэнни выглядел просто фантастически в зале. Он провёл шесть раундов спаррингов подряд, а всего отработал 15 раундов.



Угасу удачи в бою. Он великий чемпион. Спенсу желаю скорейшего восстановления и возвращения. Пакьяо — удачи», — сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.



Напомним, ранее стало известно, что поединок между чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо отменён. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — речь идёт о разрыве сетчатки левого глаза. Следующим соперником Пакьяо станет бывший претендент на титул по версии WBC Йорденис Угас.