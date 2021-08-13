Ган надеется подраться за титул UFC с Нганну во Франции

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган считает, что поединок с Фрэнсисом Нганну за титул чемпиона организации может пройти во Франции.
«Многие люди говорят, что мой бой с Нганну может пройти во Франции, так что такая возможность существует. Я надеюсь, что этот поединок состоится в моей стране. Для дебюта UFC во Франции сложно представить лучший поединок. Я уверен, что это будет большим успехом, учитывая количество французских фанатов. У этого поединка очень большой потенциал.
Думаю, мы могли бы провести бой в декабре или январе. Если UFC проведёт наш бой во Франции, то я могу пообещать Дане Уайту, что продам все билеты. Он может не сомневаться в этом», — цитирует Гана TMZ.
Напомним, в Хьюстоне 8 августа на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265. В главном бою вечера в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC.
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