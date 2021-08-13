Нганну vs Ган! Соперник Ф. Емельяненко. PFL и Bellator — в новом подкасте «Чемпионата»

22-й подкаст «Больше не говори такие вещи»! Все злободневные MMA — темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, Чемпионат подкаст — ПОЕХАЛИ!
Здесь у нас из тем: Итоги UFC 265, переоценён ли Ган, что будет в его бою с Нганну, PFL и Bellator подряд на этой неделе в один день, Рори Макдональд и его сетка Гран-при, соперник для Мусаси, бой Корешкова, Фёдор Емельяненко и странный (?) выбор оппонента для него, огорчивший нас Чед Мендес, излишне дерзкий Шон О'Мэлли, Ортега и его желание слить бой за котлету.
Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ВАШИ вопросы.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА—движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат подкаст.
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ТАЙМКОДЫ:
0:00 – Всем привет! Начинаем 22-й выпуск подкаста «Больше не говори такие вещи».
0:33 – Сирил Ган – звезда? И что ему нужно, чтобы стать суперзвездой?
14:13 – Кто фаворит в поединке Гана и Нганну? Чего ждать от этого боя?
21:33 – Что дальше для Миочича и Льюиса?
28:50 – Жозе Альдо рано списали со счетов. Он всерьёз претендует на пояс?
40:36 – Что странного в новой редакции рейтингов UFC?
42:34 – Люке и Кьеза за пару минут закатили триллер. Может ли теперь бразилец получить титульник? И как быть с Эдвардсом?
59:23 – Физиев против Грина. Один из судей отдал Рафаэлю все три раунда. Это как вообще?
01:03:35 – Физиев ярко выиграл, но просел по кардио. Это сильно бьёт по его перспективам?
01:07:33 – Сирил Ган получил бонус благодаря журналисту. Что это за история?
01:08:22 – Шон О'Мэлли поругался с главным матчмейкером UFC. Не рановато ли он зазвездился?
01:16:26 – Брайан Ортега заявил, что готов сдать бой за 1 миллион баксов. Он пошутил?
01:18:35 – Чед Мендес вернулся, но не в UFC. Почему? Что не так с BKFC?
01:26:34 – Соперником Фёдора стал Тимоти Джонсон. Это неудачный выбор? Кто был бы лучшей альтернативой?
01:33:38 – Емельяненко, Минаков и (возможно!) Шлеменко – в российском турнире Беллатор собирается очень солидный кард.
01:40:35 – Кто-то слил в сеть видео спаррингов Гана и Нганну. Что не так с этой историей? И кому это на руку?
01:44:10 – Беллатор 264: Мусаси, Магомедов, Корешков. Кто из фаворитов может проиграть?
01:59:25 – В PFL стартуют полуфиналы. Обсуждаем сетки лёгкого и полусреднего веса. Почему сменился соперник Магомедкеримова? Возьмёт ли реванш Лоик Раджабов?
02:10:21 – Отвечаем на вопросы подписчиков: про закрытие подкаста, любимые сериалы, о компьютерах вместо судей, любимых блогерах, будущем президенте UFC, выходцах из тайского бокса.
02:40:37 – Не надоедает ли нам каждый день говорить про ММА?
02:43:37 – У нас всё. А с вас как всегда лайки, подписки и фидбэк. И не забывайте следить за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).
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