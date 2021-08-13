Нганну vs Ган! Соперник Ф. Емельяненко. PFL и Bellator — в новом подкасте «Чемпионата»

22-й подкаст «Больше не говори такие вещи»! Все злободневные MMA — темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, Чемпионат подкаст — ПОЕХАЛИ!



Здесь у нас из тем: Итоги UFC 265, переоценён ли Ган, что будет в его бою с Нганну, PFL и Bellator подряд на этой неделе в один день, Рори Макдональд и его сетка Гран-при, соперник для Мусаси, бой Корешкова, Фёдор Емельяненко и странный (?) выбор оппонента для него, огорчивший нас Чед Мендес, излишне дерзкий Шон О'Мэлли, Ортега и его желание слить бой за котлету.

Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ВАШИ вопросы.



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА—движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат подкаст.

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ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Всем привет! Начинаем 22-й выпуск подкаста «Больше не говори такие вещи».

0:33 – Сирил Ган – звезда? И что ему нужно, чтобы стать суперзвездой?

14:13 – Кто фаворит в поединке Гана и Нганну? Чего ждать от этого боя?

21:33 – Что дальше для Миочича и Льюиса?

28:50 – Жозе Альдо рано списали со счетов. Он всерьёз претендует на пояс?

40:36 – Что странного в новой редакции рейтингов UFC?

42:34 – Люке и Кьеза за пару минут закатили триллер. Может ли теперь бразилец получить титульник? И как быть с Эдвардсом?

59:23 – Физиев против Грина. Один из судей отдал Рафаэлю все три раунда. Это как вообще?

01:03:35 – Физиев ярко выиграл, но просел по кардио. Это сильно бьёт по его перспективам?

01:07:33 – Сирил Ган получил бонус благодаря журналисту. Что это за история?

01:08:22 – Шон О'Мэлли поругался с главным матчмейкером UFC. Не рановато ли он зазвездился?

01:16:26 – Брайан Ортега заявил, что готов сдать бой за 1 миллион баксов. Он пошутил?

01:18:35 – Чед Мендес вернулся, но не в UFC. Почему? Что не так с BKFC?

01:26:34 – Соперником Фёдора стал Тимоти Джонсон. Это неудачный выбор? Кто был бы лучшей альтернативой?

01:33:38 – Емельяненко, Минаков и (возможно!) Шлеменко – в российском турнире Беллатор собирается очень солидный кард.

01:40:35 – Кто-то слил в сеть видео спаррингов Гана и Нганну. Что не так с этой историей? И кому это на руку?

01:44:10 – Беллатор 264: Мусаси, Магомедов, Корешков. Кто из фаворитов может проиграть?

01:59:25 – В PFL стартуют полуфиналы. Обсуждаем сетки лёгкого и полусреднего веса. Почему сменился соперник Магомедкеримова? Возьмёт ли реванш Лоик Раджабов?

02:10:21 – Отвечаем на вопросы подписчиков: про закрытие подкаста, любимые сериалы, о компьютерах вместо судей, любимых блогерах, будущем президенте UFC, выходцах из тайского бокса.

02:40:37 – Не надоедает ли нам каждый день говорить про ММА?

02:43:37 – У нас всё. А с вас как всегда лайки, подписки и фидбэк. И не забывайте следить за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).