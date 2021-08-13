Александр Емельяненко заявил, что считает себя более талантливым бойцом, чем брат Фёдор

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что считает себя талантливее брата Фёдора.
«Как отношусь к мнению, что талантливее Фёдора? Так и есть на самом деле. Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Только начинал форму набирать, а я был в порядке», — сказал Александр в интервью на канале «Руки Выше» в YouTube.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Следующим соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело».
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