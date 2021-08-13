Шлеменко встретился с автором лучшего нокаута 2020 года. Видео

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о встрече с американский бойцом Хоакином Бакли, который по итогам 2020 года стал лауреатом премии «Лучший нокаут» от UFC. Эту награду американец получил благодаря победе над соотечественником Импой Касанганаем на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5.



«Интересная встреча в Америке с автором лучшего нокаута 2020 года Хоакином Бакли. Он рассказал, что на удары с разворота его вдохновили мои бои!



Приятно было это слышать, а я, в свою очередь, всегда подчёркиваю, что свой любимый удар рукой с разворота бэкфист я начал бить, когда увидел, как этим ударом Шонни Картер нокаутировал Мэтта Серра на UFC в 2001 году!» — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».