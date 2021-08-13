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Андрей Корешков обратился к болельщикам перед боем на Bellator 264

Андрей Корешков обратился к болельщикам перед боем на Bellator 264
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Российский боец ММА Андрей Корешков обратился к болельщикам перед боем с представителем США Сабахом Хомаси. Корешков и Хомаси проведут поединок на турнире Bellator 264.

«Друзья, вес сделан! Самый сложный и ответственный момент впереди! Постараюсь вас не подвести и порадовать», — написал Андрей на своей странице в «Инстаграме».

Bellator 264 пройдёт в ночь на 14 августа в Анкасвилле (США). В его главном событии выступят чемпион лиги в среднем весе, экс-боец UFC Гегард Мусаси и Джон Сэлтер.

30-летний Корешков за карьеру провёл 34 поединка. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения.

Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова.

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