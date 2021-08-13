В UFC подтвердили бой Хандожко с обидчиком А. Нурмагомедова
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В UFC подтвердили поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Хандожко и представителем Германии Давидом Завадой. Их бой состоится на турнире UFC Vegas 36. Соответствующий пост был размещён на странице UFC Russia в «Инстаграме».
UFC Vegas 36 пройдёт 4 сентября на UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, в поединке с Завадой в ноябре 2019 года потерпел поражение двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, Абубакар. На счету Давида 17 побед и 6 поражений. Для Хандожко поединок с Завадой станет третьим в карьере в UFC. В двух предыдущих боях он одержал одну победу и один раз потерпел поражение. Всего в смешанных единоборствах на счету Хандожко 26 побед и 6 поражений.
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