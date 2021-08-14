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Сехудо — Хабибу: ты самый доминирующий и скромный чемпион UFC в истории

Сехудо — Хабибу: ты самый доминирующий и скромный чемпион UFC в истории
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к экс-чемпиону лиги в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Несмотря на то что мы всегда сравниваем нашу статистику, ты самый доминирующий и скромный чемпион UFC в истории», — написал Сехудо в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

Ранее Хабиб признался, что считает уровень Генри выше собственного.

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