Сехудо — Хабибу: ты самый доминирующий и скромный чемпион UFC в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к экс-чемпиону лиги в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.



«Несмотря на то что мы всегда сравниваем нашу статистику, ты самый доминирующий и скромный чемпион UFC в истории», — написал Сехудо в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.



Ранее Хабиб признался, что считает уровень Генри выше собственного.