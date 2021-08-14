Магомедов проиграл Стотсу на турнире Bellator 264

На турнире Bellator 264 российский боец Магомед Магомедов встречался с американцем Рауфоном Стотсом.

По итогам боя Стотс одержал победу единогласным решением судей.

Ранее на турнире 33-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Хаджимурат Бестаев, перебравшийся в США из России в возрасте 19 лет, одержал победу единогласным решением судей над представителем США Таем Гвердером (29-28, 29-28, 29-28) на турнире Bellator 264.

Таким образом, Гвердер потерпел четвёртое поражение в пяти боях промоушена Bellator. Для Бестаева же это был дебютный поединок на Bellator, всего на его счету в ММА 11 побед при пяти поражениях.

Напомним, в главном событии Bellator 264 выступят чемпион лиги в среднем весе, экс-боец UFC Гегард Мусаси и Джон Сэлтер.