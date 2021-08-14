Корешков победил Хомаси единогласным решением на турнире Bellator 264

На турнире Bellator 264 российский боец Андрей Корешков встречался с американцем Сабахом Хомаси.

По итогам боя Корешков одержал победу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

Ранее на турнире российский боец Магомед Магомедов встречался с американцем Рауфоном Стотсом. По итогам боя Стотс одержал победу единогласным решением судей.

Также на Bellator 264 33-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Хаджимурат Бестаев, перебравшийся в США из России в возрасте 19 лет, одержал победу единогласным решением судей над представителем США Таем Гвердером (29-28, 29-28, 29-28) на турнире Bellator 264.

Напомним, в главном событии Bellator 264 выступят чемпион лиги в среднем весе, экс-боец UFC Гегард Мусаси и Джон Сэлтер.