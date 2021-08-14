Россиянин Магомедкеримов победил Си и вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец Магомед Магомедкеримов (28-5), выступающий в полусреднем весе, победил по очкам шведа Садибу Си (9-6-2) на турнире PFL во Флориде и вышел в финал Гран-при, где главный приз – $ 1 млн.
В начале встречи Магомедкеримов перевёл бой в партер и начал работать сверху короткими ударами, не давая более высокому сопернику подняться. Во втором раунде Си начал применять лоу-кики, однако Магомедкеримов несколько раз достал шведа с правой.
В начале третьего раунда Магомедкеримов получил встречный удар, но уже в следующей атаке смог ответить сопернику. Россиянин шёл в размен ударами и только в концовке раунда попытался пройти в ноги, зажав соперника к сетке, шведу удалось защититься. По итогам боя судьи отдали победу Магомедкеримову со счётом 30:27.
В предварительных поединках в этой же весовой категории непобеждённый россиянин Магомед Умалатов победил единогласным решением судей бразильца Леандро Силву.
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