Мусаси нокаутировал Сэлтера в главном бою Bellator 264

На арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился главный бой на турнире Bellator 264, в котором встречались чемпион в среднем весе из Нидерландов Гегард Мусаси и американский претендент Джон Сэтлер.
Мусаси уверенно доминировал над соперником, перебивая его в стойке. Во втором раунде Мусаси был близок, чтобы оформить досрочную победу, но американец дотерпел. В третьем раунде чемпион победил, оформив технический нокаут.
Ранее на турнире российский боец Андрей Корешков встречался с американцем Сабахом Хомаси. По итогам боя Корешков одержал победу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).
Другой российский боец Магомед Магомедов встречался с американцем Рауфоном Стотсом. По итогам боя Стотс одержал победу единогласным решением судей.
Также на Bellator 264 33-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Хаджимурат Бестаев, перебравшийся в США из России в возрасте 19 лет, одержал победу единогласным решением судей над представителем США Таем Гвердером (29-28, 29-28, 29-28) на турнире Bellator 264.
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