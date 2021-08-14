Купер стал соперником Магомедкеримова в финале Гран-При PFL

Рэй Купер III стал соперником Магомеда Магомедкеримова в финале Гран-При PFL и обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе. Рэй в полуфинале одержал победу над Рори Макдоналдсом.

На турнире PFL Магомедкеримов (28-5), выступающий в полусреднем весе, победил по очкам шведа Садибу Си (9-6-2) на турнире PFL во Флориде и вышел в финал Гран-при, где главный приз – $ 1 млн.

В третьем раунде россиянин шёл в размен ударами и только в концовке попытался пройти в ноги, зажав соперника к сетке, шведу удалось защититься. По итогам боя судьи отдали победу Магомедкеримову со счётом 30:27.

В предварительных поединках в этой же весовой категории непобеждённый россиянин Магомед Умалатов победил единогласным решением судей бразильца Леандро Силву.