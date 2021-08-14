Лиана Джоджуа не сможет провести бой с Кортни Кейси из-за проблем с визой

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, не сможет провести бой с американкой Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Об этом она сообщила в своём аккаунте в «Инстаграме».

«Мой бой 22 августа не состоится из-за визовых проблем, он будет перенесён на ближайший турнир. Ждите новостей. Проблемы связаны с тем, что не успели сделать визу, запись на собеседование была позже и раньше дат не было. С аналогичной проблемой столкнулись ещё много спортсменов, так что не переживайте», – написала Джоджуа в соцсети.

26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на счету Джоджуа 12 боёв в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. В активе Кейси 18 поединков, в которых она одержала девять побед и девять раз потерпела поражение.