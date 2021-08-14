В Казань на чемпионат Европы по ММА приедет наследный принц Бахрейна

Делегацию Бахрейна во главе с наследным принцем шейхом Халидом бин Хамад аль-Халифой ожидают на следующей неделе в Казани, где возьмёт старт Открытый чемпионат и первенство Европы (18-20 лет) по Смешанному боевому единоборству «ММА». Об этом сообщила пресс-служба Союза ММА России.



Соревнования пройдут 16-20 августа на площадке БСС «БАСКЕТ-ХОЛЛ». Это первый постпандемийный турнир объединённой Международной федерации смешанных единоборств IMMAF на Континенте.



В составе команды Бахрейна, которая считается одним из фаворитов чемпионата Европы, выступят:

Мужчины

до 52, 2 кг — Магомед Шейкхов

до 56,7 кг — Мансур Магомедов, Мухаммед Альмуамари

до 61,2 кг — Абдулла Мубарак

до 65,8 кг — Али Якьют

до 70,3 кг — Шамиль Гимбатов

до 77,1 кг — Рамазан Гитинов, Мурад Гусейнов

до 83,9 кг — Султан Омаров

до 93 кг — Магомедзагид Магомедов

до 120,2 кг — Расул Магомедов

свыше 120,2 кг — Шамиль Меджидов

Женщины

до 52,2 кг — Айеза Рамос Бертолсо

до 56,7 кг — Беатрис Консули Диниз

до 65,8 кг — Сабрина Лаурентина Де Соуза



Стоит отметить, что большинство бойцов сборной Бахрейна являются выходцами из Дагестана.



В открытом континентальном состязании примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.



Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы запланирована ресурсах информационных партнёров: на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России «ВКонтакте».



Проведение Чемпионата и первенства Европы по ММА в постпандемийный период активно поддержали Минспорта Республики Татарстан, генеральный партнер — компания «Альвар», Союз ММА России, Федерация ММА Республики Татарстан, Филиал Российского Союза Боевых искусств по Республике Татарстан и Международная профессиональная бойцовская лига «Татфайт».