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В Казань на чемпионат Европы по ММА приедет наследный принц Бахрейна

В Казань на чемпионат Европы по ММА приедет наследный принц Бахрейна
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Делегацию Бахрейна во главе с наследным принцем шейхом Халидом бин Хамад аль-Халифой ожидают на следующей неделе в Казани, где возьмёт старт Открытый чемпионат и первенство Европы (18-20 лет) по Смешанному боевому единоборству «ММА». Об этом сообщила пресс-служба Союза ММА России.

Соревнования пройдут 16-20 августа на площадке БСС «БАСКЕТ-ХОЛЛ». Это первый постпандемийный турнир объединённой Международной федерации смешанных единоборств IMMAF на Континенте.

В составе команды Бахрейна, которая считается одним из фаворитов чемпионата Европы, выступят:
Мужчины
до 52, 2 кг — Магомед Шейкхов
до 56,7 кг — Мансур Магомедов, Мухаммед Альмуамари
до 61,2 кг — Абдулла Мубарак
до 65,8 кг — Али Якьют
до 70,3 кг — Шамиль Гимбатов
до 77,1 кг — Рамазан Гитинов, Мурад Гусейнов
до 83,9 кг — Султан Омаров
до 93 кг — Магомедзагид Магомедов
до 120,2 кг — Расул Магомедов
свыше 120,2 кг — Шамиль Меджидов
Женщины
до 52,2 кг — Айеза Рамос Бертолсо
до 56,7 кг — Беатрис Консули Диниз
до 65,8 кг — Сабрина Лаурентина Де Соуза

Стоит отметить, что большинство бойцов сборной Бахрейна являются выходцами из Дагестана.

В открытом континентальном состязании примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы запланирована ресурсах информационных партнёров: на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России «ВКонтакте».

Проведение Чемпионата и первенства Европы по ММА в постпандемийный период активно поддержали Минспорта Республики Татарстан, генеральный партнер — компания «Альвар», Союз ММА России, Федерация ММА Республики Татарстан, Филиал Российского Союза Боевых искусств по Республике Татарстан и Международная профессиональная бойцовская лига «Татфайт».

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