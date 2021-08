14 августа состоится турнир RCC INTRO 15. Полный кард турнира

Сегодня, 14 августа, в Екатеринбурге на Арене Академии единоборств РМК пройдет 15-й турнир по смешанным единоборствам RCC INTRO 15.



Главным событием вечера станет поединок между Тимуром Нагибиным (18-5-1) и Милсоном Кастро (13-3) — бойцов ждёт трёхраундовый бой в лёгком весе.



Со-главный бой: Арсений Смирнов (9-1) vs Лукас Альсинья (7-2)



Главный кард:

Александр Подмарев (11-3-1) vs Андре Миранда (7-2)

Роман Мухамедшин (9-3) vs Карлос Блэйд Руфиньо (9-4)

Артур Караваев (14-6) vs Андре «Деде» Рикардо (10-3-2)

Максим Колосов (11-3-1) vs Юрий Федоров (7-3-1)



Прелимы:

Бехзод Усмонов (5-4) vs Аскаров Джамбул (3-0)

Рустам Амирметов (1-1) vs Анварбек Даниялбеков (2-0)

Илья Ерастов (6-2) vs Владислав Мишкевич (7-4)

Жолдошев Жасур (4-2) vs Александр Донцов (5-1)



«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира, начало 14 августа в 15:00 по московскому времени.