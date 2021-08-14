Тимур Нагибин рассказал о подготовке к бою с Кастро

Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин рассказал о своей подготовке к бою с Милсоном Кастро на турнире RCC INTRO 15.



«Взвешивание прошло хорошо, я ещё вчера был в весе. Точнее, был недовес в 800 грамм. Я вообще его не гонял, на протяжении всей подготовки держал диету, потом водой убрал ненужное и всё. А так, кушал спокойно, без проблем.



Что касается соперника, то парень он непростой, высокий, с длинными руками. Я изначально готовился именно под него. Всё нормально. Дай бог, чтобы вся тяжёлая работа была проделана не зря. Готовился я в Дагестане, сборы прошли отлично. Я не в первый раз готовлюсь там. Отличные ребята, клуб «Горец». Гапизов Раджаб, тренер по боксу, Шамиль Алибатыров и Камил Магомедов помогли мне провести отличный сбор.



Что касается каких-то особенностей в подготовке, то я никогда не делаю особый упор на борьбу или бокс. Я и бои соперников часто не смотрю. Мне хватает перемотать один-два боя. Выделить какие-то фишки его. Всё равно в бою он тоже будет другой со мной. По-другому будет драться. Конкретно у этого парня самыми опасными будут колено и левый джеб. Это опасные вещи, с которыми нужно быть аккуратнее. Плюс к тому я ведь ещё и маленький, поэтому он по-любому будет бить коленом. У меня больше 20 боёв, я знаю, как против меня работают. Но и я постараюсь причинить ему неудобства.



Как пройдёт бой, предсказать не берусь, это одному богу известно. Но я упорно готовился, он, уверен, также упорно тренировался. Посмотрим, кому в итоге поднимут руку», — рассказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорю Брагину.



Турнир RCC INTRO 15 пройдёт сегодня, 14 августа. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира, начало в 15:00 по московскому времени.