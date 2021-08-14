«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира MMA RCC: Intro 15

Сегодня, 14 августа, в Екатеринбурге проходит турнир по смешанным единоборствам MMA RCC: Intro 15. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира. Посмотреть её можно по соответствующей ссылке.

В его карде пройдут 10 поединков.

Главным событием вечера станет схватка между Тимуром Нагибиным (18-5-1) и Милсоном Кастро (13-3) — бойцов ждёт трёхраундовый бой в лёгком весе.



Со-главный бой: Арсений Смирнов (9-1) vs Лукас Альсинья (7-2)

Основной кард:

Александр Подмарев (11-3-1) vs Андре Миранда (7-2)

Роман Мухамедшин (9-3) vs Карлос Блэйд Руфиньо (9-4)

Артур Караваев (14-6) vs Андре «Деде» Рикардо (10-3-2)

Максим Колосов (11-3-1) vs Юрий Федоров (7-3-1)



Прелимы:

Бехзод Усмонов (5-4) vs Аскаров Джамбул (3-0)

Рустам Амирметов (1-1) vs Анварбек Даниялбеков (2-0)

Илья Ерастов (6-2) vs Владислав Мишкевич (7-4)

Жолдошев Жасур (4-2) vs Александр Донцов (5-1).