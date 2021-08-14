«Только вылетели…» Хабиб с командой отправились на подготовку к бою Зубайры Тухугова

Российский боец ММА Зубайра Тухугов отправился на финальный этап подготовки к бою. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов в «Инстаграме».
«Только вылетели…» — подписал фото боец.
Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Напомним, в марте у Зубайры сорвался поединок с Рикардо Рамосом. Впоследствии выяснилось, что россиянин получил травму.
30-летний Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.
Ранее сам боец рассказал, что его бой уже назначен и скоро появится новая информация.
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