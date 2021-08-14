Пакьяо: 21 августа будет жарко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от предстоящего боя с бывшим претендентом на титул по версии WBC Йорденисом Угасом.
«21 августа будет жарко», — написал Пакьяо в своём «твиттере».
Напомним, изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменён. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — речь идёт о разрыве сетчатки левого глаза. Спортсмен перенёс экстренную операцию.
Поединок Угаса и Пакьяо состоится 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.
- 14 августа 2021
-
18:44
-
17:35
-
15:40
-
15:09
-
14:10
-
12:53
-
11:21
-
11:09
-
10:13
-
07:46
-
07:13
-
06:46
-
06:29
-
06:03
-
05:28
-
04:42
-
00:43
-
00:21
-
00:13
- 13 августа 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:05
-
20:38
-
19:37
-
18:30
-
17:44
-
16:53
-
15:51
-
14:40
-
12:51
-
11:50
-
10:57
-
09:43
- 12 августа 2021
-
23:30
-
23:17