Пакьяо: 21 августа будет жарко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от предстоящего боя с бывшим претендентом на титул по версии WBC Йорденисом Угасом.

«21 августа будет жарко», — написал Пакьяо в своём «твиттере».

Напомним, изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменён. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — речь идёт о разрыве сетчатки левого глаза. Спортсмен перенёс экстренную операцию.



Поединок Угаса и Пакьяо состоится 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.