RCC INTRO 15: Нагибин уступил Кастро решением судей, Смирнов нокаутировал Альсинью

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro 15.



В главном бою вечера Тимур Нагибин встречался с Милсоном Кастро. Поединок проходил в категории до 70,3 кг. Бой продлился все три раунда. По его итогам единогласным решением судей победу одержал Милсон Кастро.

В соглавном событии турнира Арсений Смирнов в первом раунде нокаутировал аргентинского бойца Лукаса Альсинью.

Всего на турнире прошло десять поединков.



Основной кард:



Милсон Кастро победил Тимура Нагибина единогласным решением судей

Арсений Смирнов победил Лукаса Альсинью техническим нокаутом в 1-м раунде

Александр Подмарев победил Андре Миранду болевым приемом в 3-м рау

Карлос Блэйд Руфиньо победил Романа Мухамедшина нокаутом во 2-м раунде

Артур Караваев победил Андре «Деде» Рикардо единогласным решением судей

Юрий Федоров победил Максима Колосова техническим нокаутом в 1-м раунде.

Предварительный кард:



Бехзод Усмонов победил Джамбула Аскарова нокаутом в 1-м раунде

Анварбек Даниялбеков победил Рустема Амирметова техническим нокаутом в 3-м раунде

Владислав Мишкевич победил Илью Ерастова единогласным решением судей

Жолдошев Жасур победил Александра Донцова раздельным решением судей.