RCC INTRO 15: Нагибин уступил Кастро решением судей, Смирнов нокаутировал Альсинью

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro 15.
В главном бою вечера Тимур Нагибин встречался с Милсоном Кастро. Поединок проходил в категории до 70,3 кг. Бой продлился все три раунда. По его итогам единогласным решением судей победу одержал Милсон Кастро.
В соглавном событии турнира Арсений Смирнов в первом раунде нокаутировал аргентинского бойца Лукаса Альсинью.
Всего на турнире прошло десять поединков.
Основной кард:
Милсон Кастро победил Тимура Нагибина единогласным решением судей
Арсений Смирнов победил Лукаса Альсинью техническим нокаутом в 1-м раунде
Александр Подмарев победил Андре Миранду болевым приемом в 3-м рау
Карлос Блэйд Руфиньо победил Романа Мухамедшина нокаутом во 2-м раунде
Артур Караваев победил Андре «Деде» Рикардо единогласным решением судей
Юрий Федоров победил Максима Колосова техническим нокаутом в 1-м раунде.
Предварительный кард:
Бехзод Усмонов победил Джамбула Аскарова нокаутом в 1-м раунде
Анварбек Даниялбеков победил Рустема Амирметова техническим нокаутом в 3-м раунде
Владислав Мишкевич победил Илью Ерастова единогласным решением судей
Жолдошев Жасур победил Александра Донцова раздельным решением судей.
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