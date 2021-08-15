А. Емельяненко: каждый, кто пошутит про то, что у меня в стакане — вонючка

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новую фотографию в «Инстаграме».



«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Сегодня суббота, у меня день отдыха. Выбрались прогуляться по торговому центру, впереди сеанс массажа. Всем хорошего дня!



P. S. Каждый, кто пошутит про то, что в стакане — вонючка», — написал Александр Емельяненко в своём «инстаграме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.



Следующим соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело».