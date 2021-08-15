Джейк Пол показал список бойцов, с которыми хотел бы подраться, включив в него брата

Известный YouTube-блогер Джейк Пол в своём «инстаграме» составил список бойцов, с которыми хотел бы провести поединок.
В него он включил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса, американских бойцов Нейта или Ника Диаза, чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, британца Томми Фьюри, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, рэпера KSI, чемпиона мира во втором полулёгком весе Джервонту Дэвиса, а также своего брата Логана — но со знаком вопроса.
Фото можно посмотреть на странице Джейка Пола в «Инстаграме».
Следующий поединок Пол проведёт как раз с Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо (США).
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