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Джейк Пол показал список бойцов, с которыми хотел бы подраться, включив в него брата

Джейк Пол показал список бойцов, с которыми хотел бы подраться, включив в него брата
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Известный YouTube-блогер Джейк Пол в своём «инстаграме» составил список бойцов, с которыми хотел бы провести поединок.

В него он включил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса, американских бойцов Нейта или Ника Диаза, чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, британца Томми Фьюри, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, рэпера KSI, чемпиона мира во втором полулёгком весе Джервонту Дэвиса, а также своего брата Логана — но со знаком вопроса.

Фото можно посмотреть на странице Джейка Пола в «Инстаграме».

Следующий поединок Пол проведёт как раз с Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо (США).

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