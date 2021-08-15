Bellator 265: кард турнира с главным боем Конго — Харитонов

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фоллсе (штат Южная Дакота, США) состоится турнир Bellator 265. В главном бою спортивного мероприятия встретятся ветераны смешанных единоборств россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.



Последний поединок Харитонов провёл в Bellator в ноябре 2019 года. Россиянин нокаутом проиграл Линтону Васселу. У Харитонова — 30 побед в ММА при семи поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.



Что касается Конго, то он в октябре 2020 года решением судей проиграл Тимоти Джонсону. В общей сложности 46-летний ветеран одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися.



Основной кард:



Чейк Конго — Сергей Харитонов

Адам Борикс — Джей Джей Уилсон

Джорнел Луго — Кит Ли

Марсело Голм — Келвин Тиллер

Логан Сторли — Данте Широ



Предварительный кард:



Тейлор Джонсон — Фабио Агуйар

Дуэйн Джонсон — Девен Фишер

Кевин Фергюсон — Коди Линкольн

Майк Хэмел — Брюс Логан

Бейли Шонфельдер — Кевин Чайлдс

Джефф Нильсен — Кори Мёгенбург