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Bellator 265: кард турнира с главным боем Конго — Харитонов

Bellator 265: кард турнира с главным боем Конго — Харитонов
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В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фоллсе (штат Южная Дакота, США) состоится турнир Bellator 265. В главном бою спортивного мероприятия встретятся ветераны смешанных единоборств россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.

Последний поединок Харитонов провёл в Bellator в ноябре 2019 года. Россиянин нокаутом проиграл Линтону Васселу. У Харитонова — 30 побед в ММА при семи поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.

Что касается Конго, то он в октябре 2020 года решением судей проиграл Тимоти Джонсону. В общей сложности 46-летний ветеран одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися.

Основной кард:

Чейк Конго — Сергей Харитонов
Адам Борикс — Джей Джей Уилсон
Джорнел Луго — Кит Ли
Марсело Голм — Келвин Тиллер
Логан Сторли — Данте Широ

Предварительный кард:

Тейлор Джонсон — Фабио Агуйар
Дуэйн Джонсон — Девен Фишер
Кевин Фергюсон — Коди Линкольн
Майк Хэмел — Брюс Логан
Бейли Шонфельдер — Кевин Чайлдс
Джефф Нильсен — Кори Мёгенбург

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