«Он должен научиться держать рот на замке». Понзиниббио намерен провести бой с Мухаммадом

Аргентинский боец полусреднего веса UFC Сантьяго Понзиниббио выразил желание провести бой с американцем Белалом Мухаммадом.

«Я хочу драться в ближайшее время — в сентябре. Недавно слышал, что Белал заявил о желании провести бой 25 сентября. Думаю, это стало бы отличным вариантом и для меня. Мухаммад был всегда ниже меня в рейтинге, к тому же он вызывал меня пару боёв назад. Так вот я хочу посмотреть, действительно ли он такой храбрый, каким казался тогда.

Можем встретиться в рамках поединка из пяти раундов — он должен научиться держать рот на замке. Мне кажется, бой вышел бы что надо! А вот его последний поединок был очень скучным. Я присутствовал на нём и видел всё вживую. Болельщики хотят видеть кровь и мощные удары, и дам им всё это», — приводит слова Понзиниббио MMA Fighting.