Потерявший в бою палец Плиев проиграл нокаутом на CFFC 99

Канадский боец смешанных единоборств Хетаг Плиев потерпел поражение нокаутом в третьем раунде в бою с американский бойцом На-Шон Барреллом на турнире CFFC 99. Спортивное мероприятие прошло в ночь с 14 на 15 августа в Тунике (штат Миссисипи).
Напомним, Плиев провёл один раунд с оторванным пальцем руки, когда 1 апреля на турнире промоушена Cage Fury MMA сразился с представителем США Девином Гудейлом. Бой тогда пришлось остановить, а победу присудили американцу. Сразу после поединка Плиев был отправлен в госпиталь, где врачи успешно пришили ему оторванный палец.
До прихода в ММА 37-летний боец выступал в соревнованиях по вольной борьбе. Хетаг является бронзовым призёром Панамериканских игр 2011 года. он также участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне, где занял 10-е место в весовой категории до 96 кг.
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