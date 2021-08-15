«Не хотела больше жить». Ванзант — о психологическом состоянии после поражения от Остович

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, на своём видеоблоге в YouTube высказалась о турнире на голых кулаках Bare Knuckle FC 19, где она проиграла соотечественнице Рэйчел Остович. По словам Пейдж, она сталкивается с невероятной критикой в социальных сетях, справляться с которой ей порой крайне непросто.



«Я обескуражена. Я действительно обескуражена, если не сказать больше. Все ожидают, что я проиграю, все этого ждут. Наверно, у многих какое-то особое отношение ко мне, особенно в интернете. Какое-то безумие, когда люди могут так ненавидеть одного человека. Я этого не понимаю. Сама я никогда не говорю плохо о своих оппонентах. Я никогда не говорю об их характере, даже если есть что сказать. Ведь никогда не знаешь, через что каждый из нас проходит.

Я говорила мужу, что не хочу больше жить, что это больше не для меня. Очень обидно, тогда мне было очень сложно. Мы с Остином женаты, и вот он продолжает выигрывать, а я проигрывать. Это может показаться трудным, но, честно говоря, он и его успех — единственное, что меня поддерживает, потому что я чувствую, что мы побеждаем вместе. Его следующий бой будет за титул, и я знаю, что он победит. Это большой бой для него, и я так счастлива. Я им очень сильно горжусь», — сказала Ванзант.