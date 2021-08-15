Хавьер Мендес: я считаю, что Ислама может побить только Хабиб

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал, кто бы победил в потенциальном поединке Ислама Махачева и Дастина Порье.



«Как сложится поединок между Махачевым и Порье? Я считаю, что Ислама может побить только Хабиб. Никто, кроме Хабиба, не сможет победить Махачева.



Конечно, любой боец может попасться и проиграть. Достаточно всего одной ошибки, чтобы пропустить хороший удар. Но победить по очкам или забороть Ислама сможет только Хабиб», — цитирует Мендеса Sportskeeda.



Следующий бой Махачев проведёт с Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби.



Ранее Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».