Шон О'Мэлли объяснил, почему не хочет драться с лучшими бойцами UFC

Боец UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли объяснил, почему он не хочет драться с топовыми бойцами организации.



«Люди хотят, чтобы я дрался с кем-то из топ-15. Они хотели увидеть это в предыдущем поединке, но мне назначили бой с Луисом Смолкой, который в итоге сорвался. Так или иначе, у меня есть контракт на определённое количество боёв, за которые я получаю фиксированный гонорар, будь то Смолка, с которым я должен был драться, или Пётр Ян, первый номер в рейтинге легчайшего веса UFC. Я получаю одинаково. Поэтому я предпочитаю драться с соперником, не входящим в рейтинг, в основном карде турнира, который возглавляет бой Конора Макгрегора.



Чейл Соннен всегда говорил – деритесь со слабыми соперниками в основном карде самых громких турниров. Многие бойцы легчайшего веса, да и другие бойцы UFC, ненавидят меня за это. Это происходит из-за зависти, потому что мне достаётся больше внимания, чем им. Я показываю яркие бои, а когда дерутся эти парни, вы берёте телефон и начинаете листать новости, потому что вам всё равно, что они делают в клетке», — цитирует О'Мэлли MMAJunkie.



Ранее появилась информация, что свой следующий бой Шон О'Мэлли проведёт 6 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке против бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгара, который занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона организации.