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Мендес рассказал, как деньги изменили Хабиба Нурмагомедова

Мендес рассказал, как деньги изменили Хабиба Нурмагомедова
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Тренер Хавьер Мендес рассказал, как деньги изменили бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Деньги действительно изменили Хабиба. Он стал более щедрым, а также более добрым к людям. Он всегда был добрым, но теперь он вышел на новый уровень. Большие деньги сделали Хабиба только лучше», — цитирует Мендеса BJPenn.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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